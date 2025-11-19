Todes-Drama bei Promi-Manager: Ehefrau ertrinkt im Whirlpool

Berlin - Todes-Drama bei Star-Manager Alain Midzic (57). Der 57-Jährige trauert um seine viel zu früh verstorbene Ehefrau Eva-Maria. Besonders tragisch: Die 47-Jährige ist im Whirlpool ertrunken, wie die Bild berichtet.

Alain Midzic (57) und seine Ehefrau Eva-Maria waren seit 15 Jahren ein Paar. (Archivbild) © IMAGO / Coldrey

Hinweise auf ein Fremdverschulden oder einen Suizid soll es nicht geben. Stattdessen handelt es sich um einen tragischen Unfall. Demnach habe sie dem Obduktionsergebnis zufolge einen Kreislaufkollaps bekommen und sei ertrunken.

"Ich bin es gewohnt, Probleme zu lösen und immer der Fels in der Brandung zu sein. Aber jetzt ….", bestätigt Midzic der Bild den tragischen Verlust.

Der Promi-Manager, der Stars wie Verona Pooth (57) und Sophia Thomalla (56) groß machte, befand sich gerade auf Geschäftsreise in den USA.

Vor dem Rückflug nach Berlin wollte er am Flughafen seine Frau anrufen, erreichte aber nur seinen Sohn. Er war es dann, der im Keller den tragischen Tod bemerkte.