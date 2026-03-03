Todesursache bestätigt: Daran starb "Grey's Anatomy"-Star Eric Dane (†53)
Los Angeles (USA) - Vergangenen Monat starb "Grey's Anatomy"-Star Eric Dane mit nur 53 Jahren an ALS - nun steht seine genaue Todesursache fest.
Dane starb an Atemversagen, wie People berichtete. Das führt in jedem Fall zum Ersticken.
"Mc Sexy", wie er bei der Erfolgsserie "Grey's Anatomy" genannt wurde, konnte gegen die schweren Folgen der Erkrankung nicht mehr ankämpfen.
Im April 2025 machte Eric Dane seine ALS-Diagnose öffentlich - eine unheilbare Nervenkrankheit, bei der Nervenzellen angegriffen werden. Der Körper wird nach und nach gelähmt - so auch bei dem Schauspieler.
Zuletzt konnte er kaum noch laufen oder sprechen.
Der 53-Jährige hinterlässt seine beiden Töchter Billie Beatrice (15) und Georgia Geraldine (13).
Titelfoto: Foto von AMY SUSSMAN / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / GETTY IMAGES VIA AFP