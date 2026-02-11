Todesursache von "Scary Movie"-Star bekannt: Daran starb "Miss Mann"

San Diego (USA) - Nach dem Tod der US-amerikanischen Bodybuilderin und Schauspielerin Jayne Trcka (†62) im Dezember letzten Jahres, sind Details zu ihrem Ableben bekannt geworden. Trcka soll laut einem Bericht an Herz-Kreislauf-Problemen verstorben sein.

Jayne Trcka (†62) starb wohl an einer Herz-Kreislauf-Erkrankung. (Archivfoto) © IMAGO / ZUMA Press Wire

Wie TMZ aus der Gerichtsmedizin des Bezirks San Diego erfahren habe, soll die muskelbepackte Athletin eine hypertensive und atherosklerotische Herz-Kreislauf-Erkrankung mit Komplikationen durch einen Oberschenkelbruch gehabt haben.

Bei der Erkrankung handelt es sich um eine Kombination aus chronisch hohem Blutdruck sowie einer Verkalkung der Arterien. Auch ein chronischer Alkoholkonsum habe eine Rolle gespielt, hieß es.

Trcka startete ihre Karriere nicht im Filmgeschäft, sondern bei Bodybuilding-Shows in den 1980er-Jahren.