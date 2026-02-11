Wegen anhaltender gesundheitlicher Probleme: Popstar muss mehrere Konzerte absagen

USA - Im April sollte ihre große US-Tour ohne Komplikationen starten, doch nun kam alles anders: Popstar Demi Lovato (33) sagte plötzlich mehrere Termine ihrer Tournee ab - aus gesundheitlichen Gründen.

Demi Lovato (33) sagte insgesamt fünf Shows ihrer bevorstehenden "It's Not That Deep"-Tour ab. © Patrick T. FALLON / AFP

Diese Nachricht verkündete die 33-Jährige am Dienstagabend in ihrer Instagram-Story.

"Ich freue mich so sehr darauf, dieses Jahr wieder auf die Bühne zu gehen und euch in so vielen Städten wie möglich zu besuchen. Während ich mit den Vorbereitungen für die Tour begann, habe ich gemerkt, dass ich mich möglicherweise übernommen habe", schrieb die Sängerin.

Sie betonte, dass ihre Gesundheit an oberster Stelle stehe. Sie müsse sich mehr Zeit zum Ausruhen und Proben nehmen und ihren Zeitplan so anpassen, dass sie zwischen den Shows genügend Pausen habe, um die gesamte Tour durchzuhalten.

Demnach sagte die "Cool for the Summer"-Interpretin ihre Konzerte in den US-Städten Charlotte, Nashville, Atlanta, Las Vegas und Denver ab. Die Show in Orlando wurde um drei Tage, auf den 13. April, verschoben - was nun gleichzeitig den offiziellen Start der Tour markiert.

Lovato erklärte, dass Fans, die ihre Tickets über offizielle Stellen gekauft hätten, automatisch eine Rückerstattung erhalten würden, während Käufer über Drittanbieter sich an ihre Verkaufsstelle wenden müssten.