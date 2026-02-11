Angelo Kelly in TV-Show zu Gast: Doch damit rechnet der Sänger überhaupt nicht

Düsseldorf - Angelo Kelly ist gemeinsam mit seinen Eltern und Geschwistern berühmt geworden. Bald geht der 44-Jährige auf Tournee - mit dabei ist eine Kamerafrau des ZDF, die im Service-Magazin " Volle Kanne " für einen Fanmoment sorgt.

Sänger Angelo Kelly (44) war im Service-Magazin "Volle Kanne" zu Gast. © Screenshot/ZDF/Volle Kanne

"Das habe ich noch nie erlebt, dass ich irgendwo bin und jemand von der TV-Crew hat Konzertkarten", staunt der Sänger nicht schlecht und spricht seine treue Anhängerin direkt an: "Du bist die all-time greatest Kamerafrau ever!"

Nicht nur das jüngste Mitglied der "Kelly Family" ist vollkommen überrascht, sondern auch Moderatorin Nadine Krüger (48). "Ein Fanmoment hier bei 'Volle Kanne'", erklärt sie mit einem Lächeln.

Freuen darf sich die ZDF-Kamerafrau auf kritische Musik des 44-Jährigen. "Manchmal ist sie im Mainstream zu finden und manchmal auch nicht, deswegen muss man eigenständig, kritisch, immer wieder suchen", macht Angelo klar.

Seine Anhänger müssen daher auch bereit sein, "die Meinung zu verändern, also auch zuhören".

Nach einer dreijährigen Pause ist der 44-Jährige wieder zurück und habe sich in der Zwischenzeit intensiv mit der Musik beschäftigt. "Ich will nur was machen, wenn Songs geschrieben werden müssen, wenn ich das Gefühl habe: Das muss raus, das muss aufgenommen werden."