Traurige Geschichte: Deshalb trägt Dschungel-Star Dr. Bob Bart

Murwillumbah (Australien) - Er ist aus dem " Dschungelcamp " nicht mehr wegzudenken: Dr. Bob, der sich um das Wohlbefinden der Prominenten kümmert. Seit 22 Jahren trägt der 75-Jährige einen Bart - doch es steckt eine traurige Geschichte dahinter.

Bob McCarron alias Dr. Bob (75) hat über den traurigen Grund für seinen Bart gesprochen. © RTL

Denn der Haarwuchs im Gesicht symbolisiert die verheerende Tsunami-Katastrophe auf Sumatra im Jahr 2004. Bei dem Unglück verloren mehr als 200.000 Menschen ihr Leben.

Kurz nach der Verwüstung machte sich der Dschungel-Star auf den Weg nach Indonesien, um dort sechs Wochen lang ehrenamtlich als Rettungssanitäter zu helfen.

"Ich war sehr emotional wegen meiner Arbeit dort. Der Bart erinnert mich an all die Menschen, die 2004 gelitten haben", erklärt Bob McCarron, wie er eigentlich heißt, gegenüber "BILD".

Damals sei der 75-Jährige einer der Ersthelfer vor Ort gewesen und nicht zum Rasieren gekommen.

Auch nach seiner Rückkehr in seine Heimat Australien blieb der Bart dran und bis heute hat sich nichts daran geändert.