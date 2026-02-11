Traurige Geschichte: Deshalb trägt Dschungel-Star Dr. Bob Bart
Murwillumbah (Australien) - Er ist aus dem "Dschungelcamp" nicht mehr wegzudenken: Dr. Bob, der sich um das Wohlbefinden der Prominenten kümmert. Seit 22 Jahren trägt der 75-Jährige einen Bart - doch es steckt eine traurige Geschichte dahinter.
Denn der Haarwuchs im Gesicht symbolisiert die verheerende Tsunami-Katastrophe auf Sumatra im Jahr 2004. Bei dem Unglück verloren mehr als 200.000 Menschen ihr Leben.
Kurz nach der Verwüstung machte sich der Dschungel-Star auf den Weg nach Indonesien, um dort sechs Wochen lang ehrenamtlich als Rettungssanitäter zu helfen.
"Ich war sehr emotional wegen meiner Arbeit dort. Der Bart erinnert mich an all die Menschen, die 2004 gelitten haben", erklärt Bob McCarron, wie er eigentlich heißt, gegenüber "BILD".
Damals sei der 75-Jährige einer der Ersthelfer vor Ort gewesen und nicht zum Rasieren gekommen.
Auch nach seiner Rückkehr in seine Heimat Australien blieb der Bart dran und bis heute hat sich nichts daran geändert.
Von der Filmbranche ins Dschungelcamp: Dr. Bob hat Horror-Vergangenheit
Denn für den Dschungelcamp-Arzt sei er eine Erinnerung an die Zeit, die ihn besonders geprägt habe. Besonders der Einsatz in Banda Aceh, einer der am stärksten vom Tsunami betroffenen Regionen, habe bei ihm Spuren hinterlassen.
Inzwischen versorgt Dr. Bob die prominenten Stars der deutschen sowie englischen Version der Reality-Show.
Doch was niemand weiß: Bevor der 75-Jährige als Paramedic, also als Sanitäter in der Dschungelshow mitgewirkt hat, hatte er eine Horror-Vergangenheit. Denn der Dschungel-Star war in Australien in der Filmbranche tätig.
Als Maskenbildner und Special-Effects-Künstler hatte er bei großen Hollywood-Produktionen mitgewirkt und war für auch für Projekte verantwortlich, wo das Blut nur so geflossen ist.
Unter anderem stellte McCarron Prothesen für Star-Regisseur Peter Jackson (62), der die Regie für die Trilogie "Herr der Ringe" geführt hat, her.
Genauer gesagt für den Horrorfilm "Braindead" aus dem Jahr 1992. Dabei handelt es sich um eine Splatterorgie, in der das Blut nur in Strömen fließt. Mitverantwortlich dafür: "Dschungelcamp"-Arzt Dr. Bob!
Titelfoto: RTL