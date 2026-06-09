Tödliches Drama in London: Grammy-Gewinner stirbt nach Messerstecherei

London (England) - Er schrieb Welthits für Namen wie Dua Lipa (30), H.E.R. (28), Jason Derulo (36) oder The Chainsmokers (41 & 36). Für einen seiner Hits wurde Talay Riley (†35) sogar mit einem Grammy ausgezeichnet. Doch vor wenigen Tagen ereilte den Ghostwriter ein schreckliches Schicksal.

Mark Olabanji A. Olayinka A. Orabiyi (†35) war vielmehr unter seinem Künstlernamen Talay Riley bekannt. (Archivbild) © IMAGO / WENN

Es war Freitag, der 5. Juni, als gegen 9 Uhr der Notarzt auf die Rayleigh Road im Londoner Ortsteil Silvertown einbog.

Grund für den Einsatz war eine vorangegangene Messerstecherei, bei der es einen Mann schlimm erwischte, so "BBC". Sofort lieferten die Einsatzkräfte den 35-jährigen Schwerverletzten in ein nahe gelegenes Krankenhaus ein. Doch für Talay Riley kam jede Hilfe zu spät. Die Ärzte im Spital konnten nur noch seinen Tod feststellen.

Am Ort der Messerstecherei trafen die Rettungskräfte auch auf ein zweites Klingen-Opfer, welches ebenfalls mit Schnittwunden übersät war. Diese waren jedoch - im Gegensatz zu Rileys - nicht lebensbedrohlich, sodass der Mann in seinen Zwanzigern bald wieder vollständig genesen sein sollte, teilte die Polizei dem britischen Fernsehsender mit.

Die anschließenden Ermittlungen der Beamten führten sie zu drei Tatverdächtigen: zwei Männer (27 und 24) und eine Frau (25). Der ältere der beiden Männer wurde gegen Vorlage einer Kaution nach kurzer Zeit wieder auf freien Fuß gesetzt, während für den jüngeren und die Frau keine weiteren Maßnahmen ergriffen wurden. Beide konnten die Polizeiwache wieder verlassen.

Die Ermittlungen der Ordnungshüter dauern derweil immer noch an. Aktuell sucht die Polizei nach Zeugen, die Angaben zu dem Geschehen auf der Rayleigh Road machen können.