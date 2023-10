Tom Brady und Irina Shayk turtelten sich durch den Sommer – bis jetzt!

Offiziell bestätigt hatten der Ex-NFL-Star und das Model die Beziehung zuvor nie, doch immer mal wieder waren die beiden zusammen gesichtet worden, unter anderem vor einem Hotel in Los Angeles. Außerdem sollen sie zwei romantische Nächte in London verbracht haben.

Demnach hat man beide schon länger nicht mehr gemeinsam gesehen – im Gegenteil: Zuletzt haben Tom und Irina ihre Zeit häufig in verschiedenen Städten verbracht.

Bildmontage: Jon Kopaloff / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP, JP Yim / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP

Dafür hat Gigi Hadid (28) es jetzt offenbar Shayks Ex Bradley Cooper (48) angetan. © Bildmontage: ANGELA WEISS / AFP, ROBYN BECK / AFP

Anfang September waren schließlich (mal wieder) Gerüchte laut geworden, dass die Russin ihrem Ex Bradley Cooper (48) wieder näher gekommen sei. Ob was dran ist, darf bezweifelt werden – die beiden haben immerhin ein gemeinsames Kind und stehen daher in regelmäßigem und wohl auch freundschaftlichem Kontakt.

Außerdem soll der "A Star is Born"-Darsteller mit einer ganz anderen Schönheit anbändeln, nämlich Gigi Hadid (28). Die beiden waren vor einigen Wochen gemeinsam in einem New Yorker Restaurant gesehen worden.

Das ist erst einmal nichts Besonderes, doch laut der britischen Tageszeitung Mirror soll Superstar Taylor Swift (33) ihrer Freundin ihr Haus auf Rhode Island für romantische Stunden mit Bradley zur Verfügung gestellt haben.

Der und Irina Shayk hatten sich 2019 getrennt, waren zuvor vier Jahre lang ein Paar gewesen. So wie mit Tom Brady hat es offenbar einfach nicht sein sollen.