Tom Cruise liebt 25 Jahre jüngere High-Society-Dame - Ihr Vater arbeitet für Putin!

London - Diese Liebe wird nicht jedem gefallen: Action-Star Tom Cruise (61) soll mit dem britisch-russischen Model Elsina Khayrova liiert sein! Die 36-Jährige gehört zur absoluten High-Society in London. Brisant: Ihr Vater ist ein hochrangiger russischer Militärpolizist und gilt als Putin-Unterstützer.

Tom Cruise (61) soll wieder vergeben sein. © dpa/Bianca De Marchi

Bereits Ende vergangenen Jahres wurde über eine Liebelei des ungleichen Paares spekuliert, nun verdichten sich die Hinweise auf eine handfeste Beziehung.

Gegenüber der Dailymail heißt es aus Kreisen Khayrovas, dass Cruise regelmäßig die Nächte im Luxus-Appartement der 25 Jahre Jüngeren verbringt. Die Wohnung in Knightsbridge soll (umgerechnet) fast zwölf Millionen Euro wert sein!

"In Elsinas Kreis ist bekannt, dass sie und Tom jetzt ein Paar sind", plauderte ein Insider gegenüber der Zeitung aus. "Sie sind sich in den letzten Wochen sehr nahe gekommen, achten aber sehr darauf, nicht zusammen fotografiert zu werden, weil sie ihre Privatsphäre wahren wollen."

Erst in der vergangenen Woche waren der "Top Gun"-Star und die reiche Russin bei einem Gala-Dinner zu Ehren der "London's Air Ambulance Charity" in einem Fünf-Sterne-Hotel in der britischen Hauptstadt aufgekreuzt - allerdings offiziell noch nicht zusammen.