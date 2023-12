Tom Cruise frisch verliebt: Sie soll seine neue Freundin sein!

London (Großbritannien) - Ist Tom Cruise (61) wieder in einer Beziehung? Der Hollywood-Star soll sich in eine junge Russin verguckt haben.

Mit Ex-Frau Katie Holmes (44) hat Tom Cruise (61) eine gemeinsame Tochter. (Archivbild) © Andrew Gombert/dpa

Nach drei gescheiterten Ehen mit seinen Schauspiel-Kolleginnen Mimi Rogers (67), Nicole Kidman (56) und Katie Holmes (44) war es um das Liebesleben von Tom Cruise in den vergangenen Jahren eher ruhig geworden.



Zuletzt hatten immer wieder Gerüchte die Runde gemacht, der Dreifachvater würde mit Hollywood-Schönheit Sofia Vergara (51), Popstar Shakira (46) oder seiner "Mission: Impossible"-Kollegin Hayley Atwell (41) anbandeln.



Nun scheint also tatsächlich eine neue Frau das Herz des Actionstars erobert zu haben: Die gebürtige Russin Elsina Khayrova lebt mittlerweile in Großbritannien, womit sie bei ihrem neuen Liebhaber ebenfalls gepunktet haben dürfte.

"Ich bin total anglophil", hatte Tom Cruise bereits in der Vergangenheit in Interviews verraten und von seiner Leidenschaft für Großbritannien sowie den Menschen in England geschwärmt. Alle seien "so freundlich" und "gut erzogen", erklärte er seine Liebe für das Land, das er häufig und gerne besuche.



Scheint, als habe der Schauspieler nun noch einen weiteren Grund, öfter nach Großbritannien zu reisen.