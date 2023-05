Tom Hanks und Rita Wilson feiern 35 Jahre Ehe: Was ist ihr Geheimnis?

Das sieht wohl auch Tom Hanks so. Denn der schaut seine Frau auf dem Foto derart schwärmerisch an, als wären die beiden noch in den Flitterwochen.

Anlässlich der Leinenhochzeit - so nennt man das 35-jährige Ehe-Jubiläum - hatte der "Forrest Gump"-Star eine leckere Überraschung für seine Frau in petto.

"Ich denke, das Endergebnis ist, dass wir aus den richtigen Gründen geheiratet haben", sagte Oscar-Preisträger Hanks, der neben seiner Rolle in "Forrest Gump" (1994) auch durch den Kriegsfilm "Der Soldat James Ryan" (1998) und "Catch Me If You Can" (2002) bekannt wurde.



Hanks und Wilson spielten beide 1993 in der romantischen Komödie "Schlaflos in Seattle" mit. Danach produzierte Wilson eine Reihe von Filmen, darunter "My Big Fat Greek Wedding" im Jahr 2002. Später schlug sie eine Musikkarriere ein, veröffentlichte 2012 ihr erstes Soloalbum "AM/FM".

Doch die Eltern von zwei Kindern können auch harte Zeiten gemeinsam durchstehen. Kurz nach dem Ausbruch der Pandemie infizierten sich Hanks und Wilson im März 2020 an Australien mit Corona. Damals berichteten sie von ihrer Erfahrung in Quarantäne. Tom Hanks wurde im Laufe der Zeit so zu einem entschiedenen Befürworter der Maskenpflicht, berichtete CNN.

Doch nicht nur in "Down Under" sind die beiden Jubilare gerne unterwegs. Auch Europa hat es ihnen angetan. Genauer gesagt: Griechenland. Auf der Mittelmeerinsel Antiparos besitzt das Pärchen ein Grundstück.

Wilson, die zum Teil griechischer Abstammung ist, und Hanks, der zum griechisch-orthodoxen Glauben konvertiert ist, sind mittlerweile auch Staatsbürger Griechenlands.