Bei diesem Promi wird selbst Tom Kaulitz zum schüchternen Fanboy

Vor allem Tom ist ein großer Fan des deutschen Rekordmeisters in der Fußball-Bundesliga . Fleißigen Hörern ihres Podcasts " Kaulitz Hills - Senf aus Hollywood " wird dies schon mehrmals aufgefallen sein.

Thomas Müller (34) machte den sonst lauten und Sprüche klopfenden Musiker zur schüchternen Maus. (Archivbild) © Sven Hoppe/dpa

Bill offenbarte den Podcast-Hörern den Moment, in dem Tom zur kleinen schüchternen Maus wurde: "Ich will jetzt ein Geheimnis verraten. Du saßt in der Ecke und meintest: 'Na ja, wenn jetzt Thomas Müller reinkommt, dann werde ich nach einem Foto fragen.' Und dann kam er rein und du hast dich nicht getraut."

Zuvor habe es sogar schon Augenkontakt zwischen ihm und dem Fußballer gegeben. Zur entscheidenden Frage nach einem Foto kam es trotzdem nicht.

Erst als eine Begleitperson am Tisch von Müller den Star-Musiker erblickte, nutzte er die Chance.

Der Bayern-Spieler musste zunächst von seiner Begleitperson und Tom Kaulitz ein Foto schießen.

"Dann habe ich gesagt: 'Thomas, jetzt muss ich dich auch nach einem Foto fragen.' Und dann habe ich das erste Selfie in meinem Leben mit einer anderen Persönlichkeit gemacht", sagte Tom.

Dieser Moment wird dem 34-Jährigen offenbar noch länger in Erinnerung bleiben. "Wenn das überhaupt noch geht, bin ich noch mehr Bayern-Fan. Ich hab das Gefühl, jetzt richtig in der Familie angekommen zu sein", schilderte Tom.