Tom Kaulitz muss unters Messer: "Ich hab da solche Angst vor"

New York - Sorge um Tom Kaulitz (35)! Der Tokio-Hotel-Gitarrist muss sich in den kommenden Tagen einer Operation unterziehen. Die Angst ist groß bei dem 35-Jährigen.

Für Tokio-Hotel-Gitarrist Tom Kaulitz (35) steht bald eine schwere Zahn-OP an. © Marijan Murat/dpa

In seinem Podcast "Kaulitz Hills - Senf aus Hollywood" erklärt Tom, weshalb er nach dem Ende der letzten Tokio-Hotel-Tour nicht nach Hause zu seiner Frau Heidi Klum (51) gereist und stattdessen in New York geblieben ist.



"Ich hab eine große Operation vor mir nächste Woche", lässt er die Bombe platzen. "Ich möchte gar nicht sagen im Detail, was es genau ist, aber es ist eine schwere Zahn-OP."

Details nennt Tom nicht, er gibt aber lachend preis, dass ihm "Knochen implantiert" werden würden.

Zwillingsbruder Bill Kaulitz (35) hat Mitleid: "Ich kann dir gar nicht sagen, wie leid mir das tut, du Armer!"

Auch bietet Bill lachend an, seinen Bruder nach dem Eingriff abzuholen und ihn "im Rollstuhl auf die Straße zu schieben".