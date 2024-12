"Fast vor Scham gestorben": Tom Kaulitz mit heruntergelassener Hose erwischt!

So war er allein in seiner schicken Suite mit Doppelzimmer und einer großen Schwingtür, die ins verglaste Bad führte, als ihn ein gewisser Drang überkam.

Tom befindet sich aktuell mit seiner Band "Tokio Hotel" auf Tour. © Uwe Anspach/dpa

Während Tom sein Geschäft erledigte, war nämlich eine Putzfrau hineingekommen und hatte angefangen, sein Bett zu machen. Als sie ins offene Bad eintrat, bekam sie ein Bild zu sehen, das sie sicher nicht so schnell vergessen wird.

"Sorry, very very sorry" zitiert Tom die geschockte Dame. "Sie erzählt mir auch noch was und ich sitz' da auf Toilette!"

Der Gitarrist sei fast gestorben vor Scham. "Ich hab' gar nichts gesagt, hab' sie nur angeguckt." Dann habe sie ihn auch noch gefragt, ob sie vielleicht besser später zurückkommen solle.

"Hättest sagen sollen: Ach, machen Sie sich nichts draus", scherzt Bill darauf, während Tom die peinliche Erinnerung verarbeitet. Der Sänger findet die ganze Sache gar nicht so dramatisch.

"Kommt darauf an, in welcher Position, aber Sex fänd' ich noch schlimmer", kommentiert Bill lachend.