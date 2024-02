Nur eine Kartoffel am Tag: Tom Kaulitz hungert freiwillig!

Tokio-Hotel-Gitarrist Tom Kaulitz (34, r.) führt derzeit eine Fastenkur durch - Zwilling Bill Kaulitz (34, l.) hält davon nichts. © Rolf Vennenbernd/dpa

Gerade erst haben Tom und seine Heidi einen romantischen Liebesurlaub in Südtirol anlässlich ihres Hochzeitstages hinter sich - dort wurde mit deftigem Essen und Alkohol auch nicht gespart.

Dafür aktuell umso mehr. In seinem Podcast "Kaulitz Hills - Senf aus Hollywood" berichtet Tom seinem Zwillingsbruder Bill Kaulitz (34), wie sehr er gerade hungern muss.

"Wenn es im Hintergrund laut ist, dann ist es mein Magen der knurrt, mir ist bisschen übel und mein Kopf brummt", berichtet der 34-Jährige von seinen Leiden.

Aktuell macht er mit seiner Frau gemeinsam eine sogenannte Fastenkur für zwei Wochen, um den Körper zu detoxen. "Das komplette Hardcore-Programm", erzählt er weiter.

Einen Seitenhieb auf seinen eigenen Zwilling, der in der aktuellen Folge einen ordentlichen Kater sitzen hat, kann er sich auch nicht verkneifen. "Ich mach was für meine Gesundheit, nicht so wie du hungover", stichelt Tom.