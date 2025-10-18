Tom Kaulitz schimpft gegen seine Heidi: "Ich kann nicht mehr!"

Los Angeles - Tokio-Hotel-Gitarrist Tom Kaulitz (36) und Heidi Klum (52) sind ein Herz und eine Seele - eigentlich. Jetzt packt Tom in seinem Podcast eine Sache aus, die ihn an seiner Frau so richtig stört.

Tokio-Hotel-Gitarrist Tom Kaulitz (36) stört sich an der Suppen-Liebe seiner Frau Heidi Klum (52). © Doug Peters/PA Wire/dpa

Das Supermodel hat ein neues Lieblingsgericht für sich entdeckt: Im Hause Klum-Kaulitz gibt es nur noch Suppe. Das schmeckt Tom so ganz und gar nicht - wortwörtlich.

"Leute, ich kann nicht mehr!" macht er sich in seinem Podcast "Kaulitz Hills - Senf aus Hollywood" Luft.

Manchmal würde sogar zum Frühstück schon eine Gemüsesuppe auf dem Tisch stehen, meckert Tom weiter. Er kann diese Vorliebe nicht nachvollziehen: "Ich brauch’ was zum Kauen."

Sein Hass für Suppe kennt anscheinend keine Grenzen. "Ich bin ja auch so ein Mensch, dem immer heiß ist", schimpft er weiter, "und wenn es dann noch eine Suppe obendrauf gibt, heize ich so auf."