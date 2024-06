Tom Kaulitz sieht Nationalelf aus bestimmtem Grund im EM-Finale

Bill (l.) und Tom Kaulitz (beide 34) können sich nicht an die Fußball-Weltmeisterschaft 2006 im eigenen Land erinnern. (Archivbild) © Henning Kaiser/dpa

"Ich glaube, wenn wir so eine Euphorie entwickeln in der Mannschaft, im Land, mit allen Menschen zusammen, dass wir da sehr, sehr weit kommen können - gerade weil es die Heim-EM ist", sagte der Gitarrist von Tokio Hotel gegenüber der Deutschen Presse-Agentur (dpa).

Obwohl er vor vielen Jahren seiner Heimat den Rücken gekehrt hat und in Los Angeles in den USA ein neues Leben anfing, verfolgt er nach wie vor das Fußball-Geschehen in Deutschland.

Die Nationalmannschaft habe vor allem wegen ihres "tollen" Trainers "sehr gute Chancen", meint der Ehemann von Topmodel Heidi Klum (51).

Zudem sei auch der Kader der Nationalelf "sehr gut", begründet er weiter.

"Die ersten Spiele werden wahnsinnig wichtig sein, also, dass wir da gut performen." Er stimme damit vielen anderen Fans zu, die das Gefühl hätten, "dass da was geht".

Wenn er tippen müsste, wie weit die deutsche Mannschaft im EM-Turnier kommen werde, dann entscheidet er sich mindestens für das Halbfinale oder sogar für das Endspiel. "Da lege ich mich nicht fest. Wenn Finale, dann geht alles."