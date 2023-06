Tom Wlaschiha wird zum Superhelden: Hier hört Ihr ihn jetzt!

Dohna - Ob als Auftragskiller in "Game of Thrones", als Nazi in "Das Boot" oder streitlustiger Russe in "Stranger Things": Tom Wlaschiha (50) spielte selten einen von den Guten. Nun durfte der gebürtige Sachse erstmals die Perspektive wechseln und für eine neue Podcast-Serie sogar in die Rolle eines Superhelden aus dem Marvel-Universum schlüpfen.