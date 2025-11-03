120-Millionen-Euro-Jackpot in Berlin geknackt: Warum Tommi Schmitt beinah abgeräumt hätte
Berlin - 7, 8, 31, 32, 33, sowie die beiden Eurozahlen 10 und 11 machten einen Berliner Ende September zum Multimillionär. Der Glückspilz ist um 120 Millionen Euro reicher. Nur seinen Gewinn abholen mochte der Neu-Reiche zunächst nicht, was auch Tommi Schmitt (36) ganz schön ins Schwitzen brachte.
Beinah hätte es nämlich einen prominenten Gewinner gegeben. Es sprach zumindest einiges dafür, wie der Podcaster in der aktuellen Folge von Gemischtes Hack (Rucola FSK 16) erzählt.
Der Reihe nach: Vom Lottofieber gepackt, versuchte sich auch Tommi Schmitt (36) zum ersten Mal beim Eurojackpot. "Ich stand da so und dachte 120 Millionen Euro ist ja witzig, das mal zu machen."
Weil der 36-Jährige aber sonst kein Lotto spielt, hat er es kaum nach dem der Schein abgegeben war, auch schon wieder vergessen. Bis der Gladbach-Fan in der Bahn gelesen hat, dass der Eurojackpot in Berlin geknackt wurde.
Doch nicht nur das: Auch die Annahmestelle war im gleichen Bezirk, in dem auch Tommi seinen Schein ausgefüllt hatte. Die längst vergessenen Zahlen abgleichen konnte er aber nicht. "Ich habe dann den Schein nicht gefunden und plötzlich kommen die Nachrichten, dass sich der Lottogewinner immer noch nicht gemeldet hat", erinnert sich der TV-Moderator.
Selbst die Lotto-Gesellschaft wurde langsam stutzig und überlegte aktiv zu werden. Zudem stimmte auch das nächste Kriterium mit dem Promi überein. "Dann der nächste Artikel: Es handelt sich sehr wahrscheinlich um einen Gelegenheitsspieler". Auch das traf auf den Wahlberliner zu, der langsam verzweifelte. "Das kann doch wahr nicht sein."
Tommi Schmitt fand Schein erst Tage später in seiner Jacke
Erst später wurde er endlich fündig - in seiner Jackentasche. Den Jackpot aber hat er nicht geknackt. "Turns out: Es waren nicht die Zahlen. Ich dachte aber wirklich: Tommi, du bist so ein Vollidiot. Das wird ja so ein Riesen-What-if-Moment in meinem Leben, wenn es dann heißt, der Gewinner wurde ja nie gefunden."
Dass Tommi nicht Multimillionär geworden ist, stört ihn weniger. So aber war wenigstens die Ungewissheit vorbei. "Hauptsache ich habe den Schein gefunden. Stell dir vor, ich hätte den nie gefunden. 120 Millionen ist ja auch Geld", scherzt er in Richtung Felix Lobrecht (36). "Auf jeden Fall waren das komische Tage."
Auch der richtige Gewinner hat sich dann irgendwann doch von selbst gemeldet. "Da sieht man, wie gut ich in Mathe bin. Ich kann jetzt behaupten: Ich habe fast im Lotto gewonnen."
Titelfoto: Thomas Banneyer/dpa, Ben Knabe/ZDF/dpa