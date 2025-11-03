120-Millionen-Euro-Jackpot in Berlin geknackt: Warum Tommi Schmitt beinah abgeräumt hätte

Berlin - 7, 8, 31, 32, 33, sowie die beiden Eurozahlen 10 und 11 machten einen Berliner Ende September zum Multimillionär. Der Glückspilz ist um 120 Millionen Euro reicher. Nur seinen Gewinn abholen mochte der Neu-Reiche zunächst nicht, was auch Tommi Schmitt (36) ganz schön ins Schwitzen brachte.

Das erste Mal Eurojackpot gespielt und schon musste Tommi Schmitt (36) ganz schön leiden. (Bildmontage) © Thomas Banneyer/dpa, Ben Knabe/ZDF/dpa

Beinah hätte es nämlich einen prominenten Gewinner gegeben. Es sprach zumindest einiges dafür, wie der Podcaster in der aktuellen Folge von Gemischtes Hack (Rucola FSK 16) erzählt.

Der Reihe nach: Vom Lottofieber gepackt, versuchte sich auch Tommi Schmitt (36) zum ersten Mal beim Eurojackpot. "Ich stand da so und dachte 120 Millionen Euro ist ja witzig, das mal zu machen."

Weil der 36-Jährige aber sonst kein Lotto spielt, hat er es kaum nach dem der Schein abgegeben war, auch schon wieder vergessen. Bis der Gladbach-Fan in der Bahn gelesen hat, dass der Eurojackpot in Berlin geknackt wurde.

Doch nicht nur das: Auch die Annahmestelle war im gleichen Bezirk, in dem auch Tommi seinen Schein ausgefüllt hatte. Die längst vergessenen Zahlen abgleichen konnte er aber nicht. "Ich habe dann den Schein nicht gefunden und plötzlich kommen die Nachrichten, dass sich der Lottogewinner immer noch nicht gemeldet hat", erinnert sich der TV-Moderator.

Selbst die Lotto-Gesellschaft wurde langsam stutzig und überlegte aktiv zu werden. Zudem stimmte auch das nächste Kriterium mit dem Promi überein. "Dann der nächste Artikel: Es handelt sich sehr wahrscheinlich um einen Gelegenheitsspieler". Auch das traf auf den Wahlberliner zu, der langsam verzweifelte. "Das kann doch wahr nicht sein."