Diese Promi-Begegnung war für Tommi Schmitt "mehr als peinlich"

Der Kölner Moderator Tommi Schmitt (35) hat in der neuesten Episode von "Gemischtes Hack" von einer peinlichen Situation im Mallorca-Urlaub erzählt. © Daniel Reinhardt/dpa

Denn wie Schmitt seinem Podcast-Kollegen Felix Lobrecht (35) in der neuesten Folge verrät, hat er bei einem Urlaub auf Mallorca eine "mehr als peinliche Situation" erlebt.

Damals wollte er eigentlich gemeinsam mit Kumpels auf eine Aussichtsplattform fahren, um den Blick auf die traumhafte Sonneninsel zu genießen.

Doch Pustekuchen: Bei der Anfahrt fuhr ein Wagen in Schrittgeschwindigkeit vor Schmitt und seinen Freunden. Als sich dann jemand aus dem Autofenster lehnte und ein Video von sich drehte, platzte dem 35-Jährigen schließlich der Kragen, wie er beichtet.

"Jetzt ist das so ein Influencer, der da sonst was macht. Was ist das für eine Sch****!", soll der Moderator in Richtung des vorausfahrenden Wagens geflucht haben. Und nicht nur das: Auch den Mittelfinger will der tobende Schmitt gezeigt haben.