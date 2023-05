Model Toni Garrn turtelt in Cannes: Hat sie sich diesen Hottie geangelt?

Eines der Bilder, das Toni anschließend auf Instagram teilte, kommentierte Jon mit den Worten: "I adore you" (auf Deutsch: "ich verehre dich") - sind die beiden etwa ein Paar?

Beim Filmfestival in Cannes zog die Schönheit im hautengen Glitzerkleid alle Blicke auf sich. Sie posierte allerdings nicht alleine für die Kameras. An ihrer Seite war das spanische Männermodel Jon Kortajarena (38), das im Anzug auftrat.

Ist Eiza González (33) der Grund für das Ehe-Aus? © Screenshot/Instagram/eizagonzalez

Alex Pettyfer heizte die Fremdgeh-Gerüchte kürzlich an, als er kurz nach dem verkündeten Ehe-Aus ein Foto seiner Schauspielkollegin Eiza González (33) postete und mit einem Herzchen versah. Dazu schrieb er: "Der Inbegriff von schickem Filmstar. Bis zum nächsten Mal."

Mit ihr soll der "Magic Mike"-Star am Set von "The Ministry of Ungentlemanly Warfare" nicht nur gedreht, sondern auch heftig fremd geflirtet haben. Hat die heiße Mexikanerin etwa die Ehe von Toni und Alex auf dem Gewissen? Dazu kann bislang nur spekuliert werden.

Ein Liebes-Comeback zwischen den beiden scheint, zumindest vorerst, nicht in Sicht.