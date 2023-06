Top-Model Toni Garrn spricht erstmals nach Trennung über ihren Ex: "Alex ist ein Super-Papa"

Top-Model Toni Garrn (30) muss ihr Leben nach der Trennung von Schauspieler Alex Pettyfer (33) neu ordnen. © Vianney Le Caer/Invision/AP/dpa

Am Rande des Sommerfestes von "Ein Herz für Kinder" am Berliner Wannsee sprach die 30-Jährige nun erstmals ganz offen über ihren Ex und ihr Leben als Single-Mum.

Schließlich muss sich Garrn neben ihrem Job als Super-Model auch um die gemeinsame Tochter Luca Malaika (2) kümmern. "Es ist anstrengend, aber ich habe tolle Unterstützung. Ich habe eine wunderbare Nanny, die meistens dabei ist", erklärte sie im Gespräch mit der Bild.

Und trotz der Trennung und den schweren Wochen, die hinter ihr liegen, war sie voll des Lobes für ihren Noch-Ehemann. "Alex ist ein Super-Papa, er hilft ganz toll. Man muss viel organisieren – wer von uns hat die Kleine an dem Tag, wer an dem anderen Tag?", erklärte die 1,85 Meter große Blondine. "Wie kriegen wir das am besten hin, dass für unsere Tochter alles strukturiert und routiniert abläuft?"

Nach anfänglichen Problemen grooven sich Pettyfer und Garrn immer besser ein, schließlich wollen sie nur das beste für ihre gemeinsame Tochter. Ein Rosenkrieg scheint es zwischen den beiden anscheinend nicht zu geben.