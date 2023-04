"Too Hot To Handle"-Paar "Kemely" zeigt ihr Baby: "Kann nicht leugnen, dass er der Vater ist"

Hamburg - Nachdem sie sich ein Jahr lang vor der Öffentlichkeit verstecken mussten, hatten Kevin Nije (26) und Emely Hüffer (26) von " Too Hot To Handle: Germany " jede Menge nachzuholen - schließlich haben sie ein ziemlich aufregendes Jahr hinter sich.

Kevin Nije (26) und Emely Hüffer (26) verließen die Netflix-Serie "Too Hot To Handle" als Paar und wurden schon kurze Zeit später Eltern. © Privat/Netflix/dpa, Screenshot Instagram/emskopf (Bildmontage)

Denn die beiden fanden in der Reality-TV-Show nicht nur ihre große Liebe, schon kurze Zeit später war Emely schwanger und brachte schließlich still und heimlich einen kleinen Sohn zur Welt. Da "Too Hot To Handle" erst rund ein Jahr nach den eigentlichen Dreharbeiten bei Netflix startete, mussten "Kemely" sowohl ihre Beziehung als auch ihre Baby-News erst einmal für sich behalten.

Die beiden Influencer konnten es natürlich kaum abwarten, endlich den ganzen vorgedrehten Content mit ihren Fans zu teilen: Es folgte ein regelrechter Schwangerschafts-Bomb mit Baby-Party, Gender Reveal und allem, was eben in der Social-Media-Welt dazugehört.

Doch auf eines mussten Follower bislang noch verzichten: Das Baby der beiden bekamen sie nicht zu Gesicht - bis jetzt.

Denn nun entschieden sich Kevin und Emely offenbar auch dazu, ihren kleinen Schatz mit der Öffentlichkeit zu teilen, und posteten zum Wochenende ein Reel, in dem sie nicht nur das Geburtsdatum ihres kleinen Jungen "Ocean Zayde" bekannt gaben, sondern auch sein Gesicht in zahlreichen aneinandergereihten Clips zeigten.

Dazu kommentierten die stolzen Eltern, dass ihr "kleines Wunder" Ende Januar an Neumond und im Sternzeichen Wassermann geboren worden sei.

"Worte könnten diese Liebe niemals beschreiben. Er ist alles, wovon wir je geträumt haben, und wir sind so glücklich, dass er uns als seine Eltern ausgewählt hat", ist in dem Kommentar außerdem zu lesen.