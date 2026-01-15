Krankheit zwingt Torsten Sträter zu Tour-Pause bis Ende März: Jetzt reagiert der WDR

Köln - Torsten Sträter ist erkrankt. Dass alle seine Auftritte bis Ende März abgesagt sind, trifft seine Fans ins Mark. Die Anteilnahme im Netz ist so groß, dass sich der WDR zu einer Stellungnahme genötigt sah.

Kabarettist Torsten Sträter (59) wird bis Ende März auf keiner Bühne mehr zu sehen sein. (Archivbild) © Christian Charisius/dpa

Das Management des 59-Jährigen hatte am Montag für einen echten Knall gesorgt und mitgeteilt, dass Sträter "eine längerfristige Regenerationsphase" benötige. Was dem Mann mit der Mütze genau fehlt, wurde allerdings nicht preisgegeben.

Mit seinem aktuellen Bühnenprogramm "Mach mal das große Licht an" sollte der Dortmunder bundesweit auf Tour gehen. Neben einem Gastspiel in Köln waren etwa auch noch Auftritte in Düsseldorf, Hamburg, München und Berlin geplant.

Auf der Facebook-Seite "Torsten Sträter WDR" wurde die Bekanntmachung innerhalb kürzester Zeit über 500.000 Mal mit "Gefällt mir" versehen. Etliche Menschen drückten in den Kommentaren zudem ihr Bedauern aus, flankiert von einer Flut herzlichster Genesungswünsche.

Der Andrang war so enorm, dass der Betreiber des Kanals, die zur Redaktion des WDR gehört, eine Stellungnahme verfasste. Darin heißt es: "Leider ist er über diesen Kanal nicht persönlich zu erreichen, da die Seite lediglich vom WDR genutzt und verwaltet wird."

Sie diene lediglich dazu, Inhalte von und mit Torsten Sträter zu verbreiten. Und weiter: "Wir sind sicher, dass er um die Unterstützung und den Rückhalt seiner Fans weiß und hoffen, genau wie ihr, dass er bald fitter als je zuvor wieder auf der Bühne stehen wird."