Torsten Sträters traurige Familiengeschichte: "Bei uns wurde immer nur fast geweint"

Hamburg - Comedian Torsten Sträter (59) sprach im Podcast "feinstoff" mit Guido Maria Kretschmer (60) so offen wie nie über seine bewegende Familiengeschichte.

Torsten Sträter (59) spricht offen über seine Familiengeschichte und was er sich von den Menschen wünschen würde. © Henning Kaiser/dpa

Der 59-Jährige erzählte von dem schwierigen Verhältnis zu seiner Mutter – und davon, dass er seinen Nachnamen von einem Mann trägt, der gar nicht sein Vater ist.



Der Schriftsteller und Komiker kam als uneheliches Kind auf der Couch seiner Großmutter zur Welt.

Um das gesellschaftliche Ansehen zu wahren, heiratete seine Mutter später einen Busfahrer – den Mann, von dem Torsten seinen Nachnamen hat. Die Adoption wurde verschwiegen, Nähe entstand nie.