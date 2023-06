Trägt der Teufel wirklich Prada? Diese Modeikone sucht dringend einen Assistenten

New York (USA) - Vogue-Chefredakteurin Anna Wintour (73) sucht eine neue Assistentin oder einen Assistenten – das ist an sich erst einmal nichts Besonderes. Denkt man allerdings an den Hollywood-Film "Der Teufel trägt Prada" (2006) zurück, werden bei potenziellen Interessenten möglicherweise unangenehme Erinnerungen wach.