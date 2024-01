Tragischer Tod von Christian Oliver: Seine Ehefrau bricht ihr Schweigen

Los Angeles (USA) - Einen Tag nach dem tragischen Tod von Schauspieler Christian Oliver (†51) meldete sich seine Ehefrau, Jessica Klepser, in den sozialen Netzwerken mit einer emotionalen Erklärung zu dem Unglück, bei dem auch die beiden gemeinsamen Töchter, Madita (†12) und Annik (†10), ums Leben kamen.

Und weiter: "Unsere Töchter Madita (12) und Annik (10) kehrten zusammen mit ihrem Vater Christian von einem Urlaub in der Karibik zurück, als das einmotorige Flugzeug, mit dem sie reisten, einen Motorschaden hatte und ins Meer stürzte. Leider haben alle vier Passagiere des Kleinflugzeugs nicht überlebt."

"Wir sind zutiefst traurig über den tragischen Flugzeugunfall am 4. Januar 2024, bei dem unsere geliebten Familienmitglieder ums Leben kamen."

Die Firmen-Inhaberin, Amy Jordan, richtete zunächst herzzerreißende Worte an ihre Follower: "Mit äußerst schwerem und gebrochenem Herzen teile ich diese Neuigkeiten", schrieb sie. Darauf folgte die Stellungnahme von Jessica Klepser, die sich zum Zeitpunkt der Tragödie in Los Angeles aufhielt, wie Daily Mail berichtet.

Der deutsche Hollywood-Schauspieler Christian Oliver (†51) kam bei einem Flugzeugabsturz in der Karibik ums Leben. © Frank Rumpenhorst/dpa

Jessica Klepser erinnerte in dem Beitrag an jedes ihrer Kinder. "Die tiefe Verbundenheit, das ansteckende Lachen und der Abenteuergeist, die Madita und Annik teilen, werden in ihren Gemeinden schmerzlich vermisst werden."

Zudem bat die Familie, zu der die Großeltern, mehrere Tanten, Onkel und Cousins ​​in Deutschland gehören, in dieser unvorstellbaren und schmerzhaften Zeit um Privatsphäre.

Christian Oliver hinterlässt ein "Netzwerk enger Freunde", außerdem "Jessica, seine Eltern und seine Schwester in Deutschland." Für sie alle ist sein Tod ein tiefer Verlust.

Um die Hinterbliebenen in dieser für sie erschütternden Zeit finanziell zu unterstützen, wurde auf gofundme.com eine Spendensammelseite eingerichtet.

Die Spenden sollen dazu beitragen, "die Kosten für die Rückkehr von Christian und den Mädchen nach Hause, für Bestattungs- und Gedenkfeiern sowie Rechtskosten zu decken", schrieb die Organisatorin der Seite, Sarah Silverman. Bis Samstagabend wurden mehr als 113.500 Dollar (rund 103.700 Euro) gespendet.

Jessica und Oliver Klepser lebten getrennt. Laut Gerichtsdokumenten hatte der Schauspieler am 14. Dezember 2021 beim Los Angeles County Superior Court die Scheidung eingereicht. Der aktuelle Fallstatus lautet "ausstehend".