Trauer um "Alarm für Cobra 11"-Star Christian Oliver: Wie kam es zum Absturz der Maschine?

Augenzeugen schilderten jedoch, dass Propeller und Triebwerk des Flugzeugs ausgefallen seien, was deutlich hörbar gewesen sei. "Ich sagte zu meinem Freund: 'Die Maschine wird abstürzen'", erinnerte sich ein Mann, der die dramatische Szene beobachtet hatte.

Nach Angaben der Polizei hatte der Pilot an Bord mit technischen Problemen zu kämpfen. Weitere Details sind nicht bekannt.

Auf einem Video, das dem Newsportal iWitness vorliegt, ist zu sehen, wie die Maschine plötzlich an Höhe verliert und mit voller Wucht ins Meer prallt, während mehrere Zeugen die Tragödie mit ansehen müssen.

Ihr Traumurlaub in der Karibik kostete Christian Oliver und seine beiden Töchter Madita (10) sowie Annik (12) das Leben. Am Donnerstag stürzte das Kleinflugzeug der Familie vor der Karibik-Insel Bequia ins offene Meer.

Christian Oliver (†51) 2015 mit seiner Ex-Frau Jessica Mazur und den beiden gemeinsamen Töchtern Annik und Madita, die bei dem Absturz ebenfalls ihr Leben verloren. © Chris Delmas / AFP

Erst vor wenigen Tagen hatte Oliver sich mit einem traumhaften Schnappschuss bei Instagram zu Wort gemeldet und seinen Fans ein frohes neues Jahr gewünscht.

"Grüße aus dem Paradies! 2024, wir kommen", schrieb der "Alarm für Cobra 11"-Star zu einem romantischen Strandfoto, unter dem Fans und Freunde nun Abschied von dem beliebten Schauspieler nehmen.

"Es bricht mir das Herz. Worte werden niemals die Lücke beschreiben können, die sein Tod hinterlassen hat", trauerte ein Freund, während viele andere Follower auch der Mutter seiner beiden verstorbenen Töchter ihr aufrichtiges Beileid aussprachen und ihr Liebe, Gebete und virtuelle Umarmungen schickten.

Oliver, der mit bürgerlichem Namen Klepser hieß, hatte in Deutschland vor allem als TV-Ermittler Jan Richter in der RTL-Erfolgsserie "Alarm für Cobra 11" Bekanntheit erlangt, sich später aber auch in Hollywood einen Namen gemacht.

In Filmen wie "The Good German" oder "Operation Walküre" spielte er unter anderem an der Seite von George Clooney (62), Cate Blanchett (54) und Tom Cruise (61).