Tragischer Verlust: Snoop Doggs Enkeltochter mit nur zehn Monaten gestorben

USA - Tragischer Verlust: Snoop Doggs (54) Tochter Cori Broadus (26) trauert um ihr Baby. Ihre Tochter Codi Dreaux ist im Alter von nur zehn Monaten verstorben.

Cori Broadus (26) Tochter ist mit nur zehn Monaten gestorben. © Screenshot/Instagram/princessbroadus

Diese traurige Nachricht teilte die 26-Jährige am Sonntag in einer Instagram-Story.

Dazu postete sie ein Schwarz-Weiß-Foto von sich, auf dem sie ihr Baby auf dem Arm hielt.

"Am Montag habe ich die Liebe meines Lebens verloren. Meine Codi", schrieb sie dazu.

Auch ihr Verlobter und der Vater des Kindes meldete sich zu Wort: "Ich bin unendlich traurig, seit du mich verlassen hast, Codi Dreaux. Aber ich weiß, du bist jetzt in Frieden. Daddy wird dich immer lieben. Mein Baby."

Snoop Dogg selbst äußerte sich bislang nicht mit Worten. Der Rapper postete jedoch vor wenigen Stunden ein Bild seiner Familie und setzte lediglich ein Herz-Emoji sowie eine betende Hand unter den Beitrag. In den Kommentaren bekundeten zahlreiche Fans ihr Mitgefühl.