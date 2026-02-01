Große Ehre für "Stromberg"-Star: Christoph Maria Herbst bekommt Orden verliehen

München - " Stromberg "-Darsteller Christoph Maria Herbst (59) ist in München mit dem Karl-Valentin-Orden geehrt worden. Die Gesellschaft Narrhalla verlieh die Auszeichnung bei ihrem Faschingsball an den 59-Jährigen.

Christoph Maria Herbst (59) bekam den Karl-Valentin-Orden. © Felix Hörhager/dpa

Der Schauspieler reiht sich damit in eine Reihe illustrer und prominenter Namen ein, die den Karl-Valentin-Orden in den vergangenen Jahrzehnten ebenfalls bekommen haben:

Loriot (†87), Franz Josef Strauß (†73), Helmut Kohl (†87), Rudi Carrell (†71), Harald Juhnke (†75), Edmund Stoiber (84), Hape Kerkeling (61) und Markus Söder (59). Zuletzt wurde 2025 Moderator Günther Jauch (69) ausgezeichnet.

Herbst brilliere "sehr erfolgreich auf der großen Leinwand in vielen Kinoproduktionen" etwa in Sönke Wortmanns "Der Vorname" und sei ein gefragter Synchronsprecher, begründete die Faschingsgesellschaft die Ehrung.

"Mit seinen Hörbuchinterpretationen schenkt er dem Publikum seine markante Stimme und mit sprachspielerischer Selbstironie gibt Christoph Maria Herbst dem deutschen Film ein Gesicht", hieß es weiter.