Silvester-Albtraum: TV-Moderatorin verliert Auge durch Böller

Die ehemalige "Astro TV"-Moderatorin Andrea Plewig verlor an Silvester ein Auge. Nun fordert sie ein Böller-Verbot in Deutschland.

Von Paulina Sternsdorf

München/Potsdam - Jedes Jahr passieren an Silvester Tragödien durch Raketen und Böller. So ist nun auch die ehemalige "Astro TV"-Moderatorin Andrea Plewig (55) betroffen, die sich mit einer Batterie das linke Auge schwer verletzte.

Andrea Plewig (55) verlor ein Auge an Silvester.
Andrea Plewig (55) verlor ein Auge an Silvester.  © Screenshot/instagram/iam_andreaplewig

Die beste Freundin der bekannten Talkmasterin Vera Int-Veen (58) meldete sich einige Tage nach Neujahr bei ihren Instagram-Followern und zeigte dort ihr zugeschwollenes und operiertes Auge.

Dabei habe Silvester für Plewig entspannt begonnen, sie traf in ihrem Garten in Potsdam vor dem Böllern noch alle Sicherheitsvorkehrungen, "hatte nur ein paar Raketen und drei Batterien, ganz legal aus dem Supermarkt natürlich. Dafür habe ich vorher alles super vorbereitet: ausgepackt, die Zündschnüre freigelegt, die Kinder weggeschickt", beteuerte die 55-Jährige gegenüber "Bild".

Um kurz vor Mitternacht passierte dann das Unglück. Die Moderatorin zündete eine Batterie an, die sofort loslegte – Plewig konnte sich nicht mehr in Sicherheit bringen. "Die Druckluft vor der Explosion hat mich im Auge getroffen. Plötzlich lag ich auf dem Boden", so die 55-Jährige. Besonders tragisch: Freunde mussten alles mit ansehen.

Ärzte konnten das Auge nicht mehr retten, wie Andrea Plewig auf Instagram verriet. Dennoch zeigte sie sich positiv gegenüber ihren 30.000 Followern. "Es hätte schlimmer kommen können, es hätte mein Gesicht zerfetzt werden können." Dennoch glaube sie, dass der Mensch "ein Wunderwerk ist und ich recht schnell auch lernen werde, mit nur einem Auge zurechtzukommen."

Für das Auge von Andrea Plewig kam jede Hilfe zu spät.
Für das Auge von Andrea Plewig kam jede Hilfe zu spät.  © Screenshot/instagram/iam_andreaplewig

Vera Int-Veen unterstützt ihre Freundin

Mit "Schwiegertochter gesucht"-Kupplerin Vera Int-Veen hat Plewig die beste Unterstützung an ihrer Seite. Diese eilte sofort zu ihrer Freundin ins Krankenhaus, als sie von dem Unglück erfuhr.

Kurz nach ihrem Unfall nahm die "Astro TV"-Moderatorin eine wichtige Botschaft auf Instagram auf und forderte ein Böller-Verbot in Deutschland, "für die Tiere, für die Umwelt, für die Menschen."

Titelfoto: Screenshot/instagram/iam_andreaplewig

