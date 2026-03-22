"Transformers"-Star schockt erneut mit Ausraster in der Öffentlichkeit: Video hält Wutausbruch fest

Rom (Italien) - Um Schauspieler Shia LaBeouf (39) will es einfach nicht ruhiger werden. Nachdem er erst vor gut einem Monat mit einem Ausraster beim Feiern in New Orleans auf sich aufmerksam gemacht hatte, sorgte er in dieser Woche für einen Eklat in der italienischen Hauptstadt.

Schauspieler Shia LaBeouf (39) sorgte in Rom erneut mit einem Ausraster für Aufsehen. © Joel C Ryan/Invision/AP/dpa

Erneut sind Aufnahmen des "Transformers"-Darstellers aufgetaucht, die zeigen, wie er in der Öffentlichkeit die Fassung verliert.

Ein Video, das TMZ vorliegt, zeigt LaBeouf wie er vor einem Restaurant in Rom sitzt und zunächst entspannt aus einer Flasche trinkt. An seinem Nachbartisch sitzt eine Frau, die der 39-Jährige scheinbar versucht in ein Gespräch zu verwickeln. Doch sie schaut starr gerade aus und versucht, den Schauspieler zu ignorieren.

Dann eskaliert die Situation plötzlich: LaBeouf wirkt sichtlich aufgebracht und schreit der Frau lautstark "Verpiss dich" entgegen. Trotz seines Ausrasters lässt sie sich nicht aus der Ruhe bringen und ignoriert ihn weiterhin.

Darauffolgende Aufnahmen zeigen LaBeouf angespannt an einem Zebrastreifen hin und herlaufen. Erneut wirkt er als sei er aufgebracht, während er einer Person unverständliche Dinge entgegenschreit. Ob er noch immer die Frau aus dem Café konfrontiert oder bereits eine andere Person, ist nicht zu erkennen.