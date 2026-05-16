Die "Paula" ist gegangen: DDR-Kult-Star Angelica Domröse ist tot

Berlin - Große Trauer um einen DDR-Kult-Star: Angelica Domröse ist im Alter von 85 Jahren gestorben.

Angelica Domröse ist im Alter von 85 Jahren gestorben. © Jens Kalaene/dpa-Zentralbild/dpa

Wie "Superillu" bei Instagram mitteilte, soll die am 4. April 1941 in Ost-Berlin geborene Schauspielerin friedlich eingeschlafen sein. Weitere Informationen waren zunächst nicht bekannt.

Domröse spielte 1973 die Rolle der Paula in dem DEFA-Kultfilm "Die Legende von Paul und Paula" und avancierte an der Seite von Winfried Glatzeder (81) zum Star des DDR-Kinos.

In dem Kult-Streifen schlüpft sie in die Rolle einer alleinerziehenden Mutter, die nach Glück, Liebe und Freiheit strebt, dabei aber auch ihre Pflichten nicht vernachlässigen darf, um letztendlich doch zu scheitern.

Dem Film drohte anfänglich ein Aufführungsverbot, er sollte dann auf Anweisung des damaligen Staatschefs Erich Honecker (†81) aber zumindest als Verriss enden.

Dieses Vorhaben scheiterte allerdings krachend, denn das Drama avancierte mit rund drei Millionen Zuschauern zum erfolgreichsten Film in der Geschichte der DDR. Die ehemalige Bundeskanzlerin Angela Merkel (71) bezeichnete ihn später als ihren Lieblingsfilm.