Die "Paula" ist gegangen: DDR-Kult-Star Angelica Domröse ist tot
Berlin - Große Trauer um einen DDR-Kult-Star: Angelica Domröse ist im Alter von 85 Jahren gestorben.
Wie "Superillu" bei Instagram mitteilte, soll die am 4. April 1941 in Ost-Berlin geborene Schauspielerin friedlich eingeschlafen sein. Weitere Informationen waren zunächst nicht bekannt.
Domröse spielte 1973 die Rolle der Paula in dem DEFA-Kultfilm "Die Legende von Paul und Paula" und avancierte an der Seite von Winfried Glatzeder (81) zum Star des DDR-Kinos.
In dem Kult-Streifen schlüpft sie in die Rolle einer alleinerziehenden Mutter, die nach Glück, Liebe und Freiheit strebt, dabei aber auch ihre Pflichten nicht vernachlässigen darf, um letztendlich doch zu scheitern.
Dem Film drohte anfänglich ein Aufführungsverbot, er sollte dann auf Anweisung des damaligen Staatschefs Erich Honecker (†81) aber zumindest als Verriss enden.
Dieses Vorhaben scheiterte allerdings krachend, denn das Drama avancierte mit rund drei Millionen Zuschauern zum erfolgreichsten Film in der Geschichte der DDR. Die ehemalige Bundeskanzlerin Angela Merkel (71) bezeichnete ihn später als ihren Lieblingsfilm.
Superillu berichtet bei Instagram von Angelica Domröses Tod
Angelica Domröse ist 1980 in die Bundesrepublik Deutschland übergesiedelt
Domröse wurde 1958 bei einem Casting entdeckt und absolvierte anschließend bis 1961 die Hochschule für Film und Fernsehen in Potsdam. Im Anschluss gehörte sie bis 1966 dem Berliner Ensemble an, bevor sie an die Volksbühne Berlin wechselte, an der sie bis 1979 agierte.
Nachdem sie im November 1976 die Protestresolution gegen die Ausbürgerung von Wolf Biermann (89) aus der DDR unterzeichnete, konnte sie ihrer Arbeit immer weniger nachkommen. 1980 siedelte sie schließlich gemeinsam mit ihrem Ehemann Hilmar Thate (†85) in die Bundesrepublik über.
Die Promi-Dame litt seit ihrer Kindheit unter Schlafstörungen, die schließlich in einer Tablettenabhängigkeit endete. 2006 fand Thate sie leblos im Badezimmer auf und 2009 ließ sie sich nach einem Nervenzusammenbruch in ein Sanatorium einweisen.
Angelica Domröse war letztmals 2012 in "Bis zum Horizont, dann links!" auf der großen Leinwand zu sehen. Sie lebte zuletzt in Berlin-Charlottenburg. Sie hinterlässt keine leiblichen Kinder.
Erstmeldung von 17.59 Uhr, aktualisiert um 18.41 Uhr.
Titelfoto: Jens Kalaene/dpa-Zentralbild/dpa