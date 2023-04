Trauer um "Die Wicherts von nebenan"-Star: Maria Sebaldt ist tot

Maria Sebaldt lebte zuletzt in einer Seniorenresidenz im Landkreis München. (Archiv) © Özlem Yilmazer / dpa

Wie "Bild" mit Verweis auf das Familienumfeld berichtet, schlief die gebürtige Berlinerin am 4. April in einer Seniorenresidenz im Landkreis München friedlich ein. Am 26. April hätte sie ihren 93. Geburtstag gefeiert.

Sebaldt erreichte mit ihren Rollen in den Kult-Familienserien der 1980er und 1990er Jahre große Bekanntheit: "Ich heirate eine Familie" (ab 1983) und "Die Wicherts von nebenan" (ab 1986).

Von 1965 bis zu seinem Tod im Jahr 2010 war sie mit ihrem Schauspiel-Kollegen Robert Freitag (†94) verheiratet.