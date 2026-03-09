Trauer um "Ghostbusters"-Star: Jennifer Runyon im Alter von 65 Jahren verstorben

USA - Traurige Nachrichten für alle " Ghostbusters "-Fans: Die Schauspielerin Jennifer Runyon ist im Alter von 65 Jahren verstorben.

Jennifer Runyon ist im Alter von 65 Jahren verstorben. © IMAGO / Newscom / AdMedia

Am Sonntag teilte ihre Familie auf Facebook mit: "Am vergangenen Freitagabend ist unsere geliebte Jennifer von uns gegangen. Es war eine lange und beschwerliche Reise, die damit endete, dass sie von ihrer Familie umgeben war."

Sie fügte hinzu, dass Jennifer Runyon immer für ihre Lebensfreude und ihre Hingabe an Familie und Freunde in Erinnerung bleiben werde.

Weiter hieß es: "Ich weiß, dass sie von oben auf uns alle herabschaut - mit ihrem wunderschönen Lächeln. Ruhe in Frieden, unsere Jenn."

Eine Freundin der Schauspielerin veröffentlichte ebenfalls einen Beitrag auf der Social-Media-Plattform und erklärte, dass Jennifer nach einem kurzen Kampf gegen den Krebs verstorben sei.