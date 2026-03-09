Trauer um "Ghostbusters"-Star: Jennifer Runyon im Alter von 65 Jahren verstorben
USA - Traurige Nachrichten für alle "Ghostbusters"-Fans: Die Schauspielerin Jennifer Runyon ist im Alter von 65 Jahren verstorben.
Am Sonntag teilte ihre Familie auf Facebook mit: "Am vergangenen Freitagabend ist unsere geliebte Jennifer von uns gegangen. Es war eine lange und beschwerliche Reise, die damit endete, dass sie von ihrer Familie umgeben war."
Sie fügte hinzu, dass Jennifer Runyon immer für ihre Lebensfreude und ihre Hingabe an Familie und Freunde in Erinnerung bleiben werde.
Weiter hieß es: "Ich weiß, dass sie von oben auf uns alle herabschaut - mit ihrem wunderschönen Lächeln. Ruhe in Frieden, unsere Jenn."
Eine Freundin der Schauspielerin veröffentlichte ebenfalls einen Beitrag auf der Social-Media-Plattform und erklärte, dass Jennifer nach einem kurzen Kampf gegen den Krebs verstorben sei.
Runyon spielte 1984 in "Ghostbusters" mit und wurde zudem als Gwendolyn Pierce in der Sitcom der 80er-Jahre "Charles in Charge" bekannt. In den 90er-Jahren trat sie in zahlreichen weiteren Serien auf.
Vertreter der Schauspielerin reagierten bislang nicht auf Anfragen nach einer Stellungnahme.
Titelfoto: IMAGO / Newscom / AdMedia