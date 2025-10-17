Trauer um Kiss-Gitarrist Ace Frehley: Rock-Legende stirbt nach Hirnblutung
Morristown (USA) - Große Trauer um eine Rock-Ikone: Paul Daniel "Ace" Frehley, Gründungsmitglied und ehemaliger Lead-Gitarrist der legendären Rockband Kiss, ist tot. Der 74-Jährige verstarb am Donnerstag, nachdem er kürzlich einen schweren Sturz erlitten hatte.
Seine Familie teilte die tragischen Neuigkeiten in einem Statement auf Instagram mit. Demnach sei Frehley friedlich in Morristown, New Jersey, im Kreise seiner Familie eingeschlafen.Wie TMZ berichtete, war der 74-Jährige vor wenigen Wochen in seinem Heim-Studio gestürzt, hatte sich dabei eine Hirnblutung zugezogen und war ins Krankenhaus eingeliefert worden. Die Familie traf jetzt die schwere Entscheidung, die lebenserhaltenden Maßnahmen zu beenden.
"Wir sind völlig am Boden zerstört und untröstlich. In seinen letzten Augenblicken hatten wir das Glück, ihn mit liebevollen, fürsorglichen, friedlichen Worten, Gedanken, Gebeten und Absichten zu umgeben, als er diese Welt verließ", schrieb die Familie: "Wir schätzen all seine schönsten Erinnerungen, sein Lachen und feiern seine Stärken und seine Freundlichkeit, die er anderen entgegenbrachte."
Frehley gründete 1973 zusammen mit Paul Stanley (73), Gene Simmons (76) und Peter Criss (79) die Kultband Kiss, die mit markantem Make-up und spektakulären Bühnenshows die Rockwelt eroberte.
Paul Stanley und Gene Simmons trauern um Ace Frehley
Als "Spaceman" war er für Hits wie "I Was Made For Lovin You", "Rock And Roll All Nite" und "Detroit Rock City" mitverantwortlich, die Band erhielt 1999 eine Grammy-Nominierung für den Song Psycho Circus und wurde 2014 schließlich in die Rock and Roll Hall of Fame aufgenommen. 1982 verließ Frehley die Band, kehrte allerdings von 1996 bis 2002 noch einmal zurück.
In einer Erklärung, die Variety vorliegt, trauerten auch seine langjährigen Bandkollegen Paul Stanley und Gene Simmons um den verstorbenen Gitarristen. "Wir sind erschüttert über den Tod von Ace Frehley. Er war ein unverzichtbarer und unersetzlicher Rock-Soldat während einiger der prägendsten und grundlegendsten Kapitel der Band und ihrer Geschichte. Er ist und bleibt ein Teil des Vermächtnisses von Kiss", hieß es in dem Statement.
Neben seiner Arbeit mit Kiss war Frehley auch als Solo-Künstler unterwegs, hätte eigentlich demnächst auf Tour gehen sollen. Diese musste er nach dem schweren Sturz allerdings absagen, jetzt folgt die traurige Nachricht, dass er nie wieder auf der Bühne stehen wird.
Der Ausnahme-Musiker hinterlässt seine Frau Jeanette und seine Tochter Monique sowie mehrere Geschwister, Nichten und Neffen.
Titelfoto: Richard Drew/AP/dpa