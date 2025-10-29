An Weihnachten begnadigt: Frank Zanders Gans Erna stirbt an Vogelgrippe

Berlin/Kremmen - Frank Zander (83) hat wegen der Vogelgrippe ein besonderes Tier verloren: Gans Erna vom Spargelhof Kremmen im Landkreis Oberhavel.

Frank Zander (83) musste sich von seiner Gans Erna verabschieden, die auf einem Hof in Kremmen der Vogelgrippe zum Opfer gefallen ist. (Archivfoto) © Fabian Sommer/dpa

Auch sie musste getötet werden, wie Sohn Marcus Zander der Deutschen Presse-Agentur mitteilte. "Das ist 'ne echte Tragödie - nicht nur für meine Gans Erna, sondern natürlich für alle Geflügeltiere", kommentierte der Berliner Entertainer.

Der Spargelhof Kremmen, der auch Geflügel hält, musste rund 5000 Gänse in Freilandhaltung töten. Ein infizierter Kranich soll das hoch ansteckende Virus auf die Tiere übertragen haben. Außerdem mussten auch rund 3600 Enten des Betriebs getötet werden.

2018 hatte Zander, der gern privat den Hof besucht, eine Gans nach amerikanischem Vorbild "begnadigt" und auf den Namen Erna getauft.

Sie bekam ein eigenes kleines Gelände mit Schild. Gemeinsam mit einem Ganter bekam Erna auch Nachwuchs.