Trauer um Kiss-Gitarrist Ace Frehley: Rock-Legende stirbt nach Hirnblutung

Kiss-Gründungsmitglied und Lead-Gitarrist Ace Frehley ist tot. Der 74-Jährige verstarb an den Folgen eines schweren Sturzes in seinem Tonstudio.

Von Aliena Rein

Morristown (USA) - Große Trauer um eine Rock-Ikone: Paul Daniel "Ace" Frehley, Gründungsmitglied und ehemaliger Lead-Gitarrist der legendären Rockband Kiss, ist tot. Der 74-Jährige verstarb am Donnerstag, nachdem er kürzlich einen schweren Sturz erlitten hatte.

Ace Frehley alias "Spaceman" ist mit 74 Jahren gestorben. © Richard Drew/AP/dpa Seine Familie teilte die tragischen Neuigkeiten in einem Statement auf Instagram mit. Demnach sei Frehley friedlich in Morristown, New Jersey, im Kreise seiner Familie eingeschlafen. Wie

Wie TMZ berichtete, war der 74-Jährige vor wenigen Wochen in seinem Heim-Studio gestürzt, hatte sich dabei eine Hirnblutung zugezogen und war ins Krankenhaus eingeliefert worden. Die Familie traf jetzt die schwere Entscheidung, die lebenserhaltenden Maßnahmen zu beenden. "Wir sind völlig am Boden zerstört und untröstlich. In seinen letzten Augenblicken hatten wir das Glück, ihn mit liebevollen, fürsorglichen, friedlichen Worten, Gedanken, Gebeten und Absichten zu umgeben, als er diese Welt verließ", schrieb die Familie: "Wir schätzen all seine schönsten Erinnerungen, sein Lachen und feiern seine Stärken und seine Freundlichkeit, die er anderen entgegenbrachte." Frehley gründete 1973 zusammen mit Paul Stanley (73), Gene Simmons (76) und Peter Criss (79) die Kultband Kiss, die mit markantem Make-up und spektakulären Bühnenshows die Rockwelt eroberte.

Paul Stanley und Gene Simmons trauern um Ace Frehley