Traum-Hochzeit in Weiß: So elegant haben Rebel Wilson und ihre Ramona Ja zueinander gesagt

Rebel Wilson (44, r.) und Modedesignerin Ramona Agruma (40) sind seit dem 28. September verheiratet. © Evan Agostini/Invision/dpa

Bis über beide Ohren strahlend und Hand in Hand mit ihrer Liebsten hatte sich die Schauspielerin am Montag in einem neuen Instagram-Beitrag gezeigt, in dem sie offiziell verkündete, dass sie nun unter der Haube sei.

Die Heirat fand demnach bereits am 28. September auf der italienischen Mittelmeerinsel Sardinien statt, die im Volksmund wegen ihrer traumhaften Landschaft auch gern als "Karibik Europas" bezeichnet wird.

Auf dem Schnappschuss hatten Rebel und ihre Ramona prachtvolle weiße Roben getragen und dazu jeweils Bouquets aus weißen Blumen in den Händen gehalten, während die mediterrane Kulisse das Bild abrundete.

Die Hochzeits-Outfits der Bräute waren sich dabei sehr ähnlich, Rebel trug ihr Haar jedoch offen, während Ramona sich für eine elegante Steckfrisur entschieden hatte.

Auf große Liebesbekundungen verzichtete Wilson in dem Beitrag, ließ stattdessen das Foto für sich sprechen und sorgte mit ihrem Post für regelrechte Jubelstürme in der Kommentarspalte.

Unter die Gratulanten mischten sich dabei auch zahlreiche prominente Stimmen, darunter beispielsweise Schauspieler Adam DeVine (40, "Modern Family", "Pitch Perfect").