"Trauma": Aus diesem traurigen Grund hat "Bauer sucht Frau"-Traumpaar keine Kinder
Dötlingen (Niedersachsen) - Uwe (59) und Iris (57) lernten sich 2011 bei "Bauer sucht Frau" kennen und lieben. Das Markenzeichen des 59-Jährigen ist seine große Nase - die jedoch zu einem Trauma geführt hat.
Wie der Landwirt schon 2018 im "Sommerhaus der Stars" verraten hat, sei eine Erbkrankheit der Grund für das überdurchschnittliche Riechorgan. Deswegen sei er als Schüler auch oft gehänselt worden.
Das habe bei ihm zu einem Trauma geführt, denn die Nase sei der Grund, dass er keine Kinder wolle, wie Iris jetzt gegenüber "Revue Heute" bestätigt.
Inzwischen sei Uwe auch selbstbewusster und habe nie darüber nachgedacht, seine Nase operieren zu lassen, "aber wenn ihn jemand persönlich auf seine Nase anspricht, tut ihm das natürlich heute noch weh", gibt die 57-Jährige preis.
Vor allem in den sozialen Medien wird immer wieder auf dem Schweinebauer herumgehackt. Von anonymen Profilen bekomme er oft verletzten Kommentare.
"Da kann ich mich richtig aufregen", echauffiert sich die Versicherungsangestellte.
Ehe-Aus bei "Bauer sucht Frau"-Traumpaar? Iris räumt mit Spekulationen auf
Auch wenn die beiden keine gemeinsamen Kinder mehr bekommen haben, führen sie ein glückliches Eheleben. Zwar brodelte die Gerüchteküche zuletzt gewaltig, doch Iris räumt mit den Spekulationen auf.
"Wir streiten uns wie normale Ehepaare, aber ansonsten sind wir ein Herz und eine Seele", macht sie in einem Interview mit dem Magazin "Meine Freizeit" klar.
Natürlich würden auch mal bei dem "Bauer sucht Frau"-Kultpaar die Türen knallen, doch lange könne man sich nicht gegenseitig böse sein. "Wir halten nie länger als eine Stunde durch, dann kommt einer angekrochen", betont die 57-Jährige.
Der erste Schritt der Versöhnung gehe dabei meist von Uwe aus, der auf seine Gattin zukomme und nachfrage, ob sie ihn noch lieb habe.
Sie antworte ihrem Liebsten dann in der Regel mit einem trotzigen, aber dennoch liebevollen "Manchmal" oder "Jetzt gerade nicht", wie Iris abschließend verrät.
Titelfoto: Bildmontage: Instagram/iris.abel.official (Screenshots)