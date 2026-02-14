Mit nur vier Monaten gestorben: Lisa Straube enthüllt Todesursache ihres Sohnes

Dortmund - Am Mittwoch erreichte die Fan-Gemeinschaft der Reality-Stars Lisa Straube (25) und Akka Akkaya (24) auf Instagram eine schockierende Nachricht: Ihr jüngster Sohn Xavi ist am Montagmorgen unerwartet gestorben . Jetzt hat das Ehepaar die Todesursache bekanntgegeben.

Lisa (25) und Akka (24) haben Abschied von ihrem Sohn Xavi (†, r.) genommen. © Bildmontage: Screenshot/Instagram/@lisa.straube (2)

Demnach sei der kleine Junge an plötzlichem Kindstod verstorben, teilen Lisa und Akka in ihrer Story mit: "Wir sind froh, dass er keine Schmerzen hatte und im Schlaf von uns gegangen ist."

Noch am Mittwoch hatte das Paar angekündigt eine Untersuchung ihres Sohnes anzufordern, um den Grund für dessen unerwartetes Ableben zu erfahren.

Beim Bestatter konnten der "Too Hot To Handle"-Teilnehmer und die ehemalige Tischtennisspielerin den vier Monate alten Xavi noch ein letztes Mal sehen und einkleiden. Beide hätten sich mit einem Gespräch sowie mit "ganz viel Liebe" von ihrem Baby verabschiedet. Lisa habe ihm noch einen Brief hingelegt, heißt es in der Story.

Dass sie noch einmal die Kraft für eine Verabschiedung aufbringen konnte, macht die 25-Jährige stolz: "Ich habe mich getraut, was ich nicht gedacht hätte und es war die richtige Entscheidung."