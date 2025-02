Trennung bei "Sommerhaus"-Paar: Das sagt Arben Zekic zu Beziehungsaus mit Justine Dippl

Osnabrück - Am Dienstagabend verkündete " Sommerhaus "-Kandidatin Justine Dippl (36) bei Instagram überraschend das Beziehungsende mit Ehemann Arben Zekic (29). Nun hat sich auch der 29-Jährige gemeldet.

Über vier Jahre waren Justine Dippl (36) und Arben Zekic (29) ein Paar. © Bildmontage: Instagram/justine_dippl (Screenshots, 2)

Zwar steht der Busfahrer selbst nur ungern im Rampenlicht und hält sich normalerweise in den sozialen Medien mit eigenen Inhalten zurück. Nach dem Post von Justine sehe er sich allerdings dazu gezwungen, einige Dinge klarzustellen, berichtet der 29-Jährige in seiner Instagram-Story.

Der Grund: Ihn hätten zahlreiche Nachrichten erreicht, in denen behauptet wurde, dass zwischen ihm und der Influencerin etwas Schlimmes geschehen sei. "Hä? Was soll da vorgefallen sein?", kommentiert er die Vorwürfe.

Allerdings beziehen sich die Fans selbst auf eine Aussage von Justine. Die hatte in ihrem Statement am Dienstagabend nämlich gesagt: "Viele können sich ja auch schon denken, was da vorgefallen ist."

Eine Aussage, die Arben stört, betont er. Schließlich könne er sich selbst nicht erklären, was seine Noch-Ehefrau damit meine. "Ich bin echt gespannt, was dabei herauskommt", berichtet der Busfahrer.