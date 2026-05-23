Heimliche Liebe erloschen: "Let's Dance"-Star ist seit Monaten getrennt

Köln - Sie hielten ihre Liebe geheim, doch inzwischen ist sie erloschen: Die Internet-Stars Julia Beautx (27) und Rewinside (33) haben sich getrennt.

Julia Beautx (27) nahm 2023 an "Let's Dance" teil. © Henning Kaiser/dpa

"Ja, wir sind getrennt", bestätigt die ehemalige "Let's Dance"-Kandidatin, die 2023 Zweite werden konnte, gegenüber "Bild" das Liebes-Aus.

Wie "Bild" erfahren haben will, sei ihre Beziehung schon im Jahr 2025 zerbrochen und Rewinside habe die gemeinsame Wohnung bereits verlassen.

Sebastian Meyer, wie der 33-Jährige bürgerlich heißt, bestätigt das Beziehungs-Ende in seinem Livestream. "Ich bin seit Februar nicht mehr mit Julia zusammen. Wir sind getrennt. Das Ding ist durch."

Dabei waren Julia und Rewi offiziell nicht mal zusammen. Zwar zeigten sich die beiden in der Vergangenheit häufig zusammen, doch Gerüchte, dass sie ein Paar seien, bestätigten sie nie.

Doch jetzt, wo ihre Beziehung gescheitert ist, machen sie Nägel mit Köpfen - aus einem bestimmten Grund!

"Ich äußere mich nur dazu, weil das immer wieder hochkommt", so der 33-Jährige, der den Spekulationen Wind aus den Segel nehmen wolle, da diese ihn "persönlich echt fertig machen" und "für mich super anstrengend sind."