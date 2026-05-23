Zum 14. Hochzeitstag: Bushido überrascht seine Frau mit diesem Mega-Geschenk

Berlin - Diese Überraschung hat voll eingeschlagen! Zum 14. Hochzeitstag sorgte Bushido (47) für leuchtende Augen bei seiner Ehefrau Anna-Maria Ferchichi (44).

Bushido (47) schenkt seiner Frau Anna-Maria Ferchichi (44) einen schwarzen Porsche 911 Turbo S. © Bildmontage: Fabian Sommer/dpa, Screenshot/instagram/anna_maria_ferchichi

Schon die Fahrt zur Überraschung wurde für die 44-Jährige zur Geduldsprobe. In einer Insta-Story ist zu sehen, wie das Paar gemeinsam im Auto. Zu diesem Zeitpunkt hatte Anna-Maria hat noch keine Ahnung, was sie ein paar Minuten später erwarten sollte. Bushido gab ihr keine Hinweise, stattdessen die klare Ansage: Augen zu und nicht mehr nach oben schauen.

"Mein Bauch kribbelt ein bisschen", schrieb die 44-Jährige außerdem in ihrer Instagram-Story.

Was dann folgte, sorgte für große Emotionen: Bushido, bürgerlich Anis Ferchichi, schenkte seiner Frau einen schwarzen Porsche 911 Turbo S – inklusive riesigem Strauß rosafarbener Rosen.

Beim Probesitzen zeigte sich Anna-Maria begeistert und beschrieb das Erlebnis als "schön und sexy". Bis der neue Wagen bei ihr in der Einfahrt steht müsse sie sich allerdings noch ein paar Wochen gedulden. Einen ersten Eindruck durfte Anna-Maria bereits gewinnen.