Model Lucy Hellenbrecht über "härtesten Tag" in ihrem Leben

Berlin/Kassel - "Ihr wollte wissen, was der härteste Tag in meinem Leben war? Das kann ich euch gerne sagen": Mit diesen Worten beginnt das jüngste Instagram-Reel von Model und Influencerin Lucy Hellenbrecht (27, " Germany's Next Topmodel ").

Lucy Hellenbrecht (27) war im Jahr 2020 Kandidatin bei "Germany's Next Topmodel". Sie belegte den 16. Platz in der Castingshow. © Screenshot/Instagram/lucyhellenbrecht.official

"Als ich vor ein paar Jahren meine geschlechtsangleichende Operation hatte, hat mich meine Schwester ins Krankenhaus gefahren", heißt es weiter in dem Clip, der am Donnerstag auf Instagram veröffentlicht wurde.

Das Model ist eine Frau mit einem sogenannten Trans-Hintergrund: Im November 2020 sowie im Januar 2021 unterzog Lucy sich zwei operativen Eingriffen, um ihre primären Geschlechtsmerkmale ihrer Geschlechtsidentität anpassen zu lassen.

"Es war eine lange Fahrt, wie mussten auf der Hinfahrt an einer Raststätte anhalten, ich war pinkeln, alles gut", erklärt die im nordhessischen Kassel aufgewachsene Wahl-Berlinerin in dem Reel weiter, um dann zu der Pointe ihrer Anekdote zu kommen.

"Ich mache die Operation, meine Schwester holt mich aus dem Krankenhaus wieder ab, wir fahren zurück, halten an einer Raststätte und mit fällt es wie Schuppen von den Augen: Ich muss mich jetzt auf dieses Klo setzen!" Die Damentoilette des Autobahn-Lokals war offenbar in keinem guten Zustand.

"Meine Schwester fand's lustig, ich nicht", endet der Bericht des Models, der aber noch einen Nachtrag in ihren Storys zur Folge hatte.