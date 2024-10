Trennung statt Hochzeit? Plötzliche Liebes-Aus-News um Channing Tatum und Zoë Kravitz

Gehen Channing Tatum (44) und Zoë Kravitz (35) ab sofort getrennte Wege? © Chris Delmas/AFP

So hätten gleich mehrere Insider des Paares People berichtet, dass Tatum und Kravitz ihre Verlobung aufgelöst hätten.

Eine Quelle wurde dabei spezifischer: Die beiden sollen ihre Beziehung am Wochenende beendet haben. Der Grund: "Sie waren nicht auf einer Wellenlänge und haben sich auseinandergelebt", zitierte das Promi-Portal.

Die Stars haben sich bisher noch nicht zu den Spekulationen rund um ihr angebliches Liebes-Aus geäußert.

Zwar hatten die zwei erst Anfang Oktober noch gemeinsam ein Theaterstück in New York City angesehen. In den letzten Wochen war die 35-Jährige jedoch vermehrt ohne ihren Verlobungsring am Finger gesichtet worden.

Ein erstes Indiz?

Tatum und Kravitz hatten erstmals im August 2021 für Liebesspekulationen gesorgt, als sie gemeinsam auf einem Fahrrad durch die Straßen des Big Apple radelten.