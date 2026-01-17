Zusammen in TV-Show: Bei Ex-Paar Stehfest "ging es ordentlich zur Sache"

Berlin/Köln - Die Trennung von Edith (30) und Eric Stehfest (36) liegt erst wenige Monate zurück. Das Zusammentreffen bei " Promis unter Palmen " folgte - mit fiesem Ausgang.

Nach zehn Ehejahren hatten sich Eric (36) und Edith (30) Stehfest 2025 getrennt. © IMAGO / STAR-MEDIA

"Mit Edith ging es ordentlich zur Sache am Anfang", lässt der gebürtige Dresdner bei TAG24 durchblicken.

Und weiter: "Das hat alle anderen auch extrem genervt. Das war nicht einfach für die anderen, das mit anzugucken, wie wir so miteinander umgehen. Wir hatten uns vor den Dreharbeiten auch viele Wochen nicht gesehen. Dann sind wir dort das erste Mal wieder aufeinandergetroffen und das war schon sehr krass."

Besonders spicy: Die Anfrage für die SAT.1-Show haben beide erhalten, als sie noch ein Paar waren, wie Eric im Trashkurs-Interview verrät. Die Dreharbeiten begannen dann aber mit getrennten Eheleuten.

Man habe sofort Tacheles geredet und kein falsches Spiel gespielt, sagt der 36-Jährige. Franziska Temme (30), die Eric in der Show kennengelernt und zur "Couple Challenge"-Premiere nach Köln begleitet hatte, ergänzt: "Ich hab mich gefühlt wie bei 'Ex on the Beach'. Definitiv viel Drama."