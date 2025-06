Ehe-Aus mit Ana Ivanovic: Hat Schweinsteiger eine neue Liebe auf Mallorca?

Alles in Kürze

Der Ex-Fußballer Bastian Schweinsteiger (40) soll eine neue Liebe gefunden haben. © Christian Charisius/dpa

Seit Monaten scheint die Liebe zwischen dem ehemaligen FC-Bayern-Star und der Tennisspielerin passé zu sein. Offiziell haben die beiden ihre Trennung aber noch nicht gemacht.

Derweil gehören gemeinsame Pärchen-Auftritte längst der Vergangenheit an. Er verfolgte am Mittwochabend das Nations-League-Spiel Deutschland gegen Portugal alleine in München. Sie postete zuletzt Solo-Fotos aus Paris und Mauritius auf Instagram.

Entflieht Ana ihrem Beziehungsstress? Laut der Bild-Zeitung war Bastian nämlich noch am Dienstag auf Mallorca und soll sich dort mit einer Blondine gezeigt haben. Seine neue Freundin?

Bei der Unbekannten soll es sich laut RTL um Frau namens Silvia (37) handeln. Sie stammt demnach ursprünglich aus Bulgarien, lebt aber inzwischen wie Schweinsteiger auf der Ferieninsel.

Dort soll sie den Ex-Fußballer kennengelernt haben, weil ihre Kinder die gleiche Schule wie Schweinsteigers Söhne (7, 6 und 2) besuchen würden.