Treppensturz bei "AYTO"-Juliette! Deshalb färbte sich ihre Haut plötzlich knallrot

Juliette Lau (22) zeigte sich zunächst direkt nach einem Treppensturz und wenig später mit roten Schultern. © Montage: Instagram/juicyjuuly

"Ich sag's euch, mein Morgen ist wundervoll gestartet", verkündete die Ex-"Are You The One"-Kandidatin in einer aktuellen Instagram-Story und machte kurz darauf klar, dass es sich dabei um eine ironische Aussage handelte, denn: "Ich bin die ganze Treppe runtergestürzt und auf meinen Steiß gefallen."

Und auch ihre Halswirbelsäule schmerze - was wohl zum anschließenden Einsatz einer Salbe mit Pfeffer führte, wie die Leipzigerin später in einen Bademantel gehüllt weiter berichtete.

Als die Reality-Show-Teilnehmerin den Stoff um ihren Hals dann mit den Worten "Jetzt guckt mal, wie ich aussehe" lüftete, entblößte sie ihre Schultern - mit deutlich geröteten Flecken.

Doch damit nicht genug: "Das habe ich mir gerade ins Gesicht geschmiert, weil ich vergessen hatte. meine Hände zu waschen, wo ich mich eingecremt habe - mein ganzes Gesicht war feuerrot!"