"Vollauf beschäftigt": Angela Merkel erteilt Bill und Tom Kaulitz eine Abfuhr

Köln/Los Angeles (Kalifornien) - Schlechte Nachrichten für Bill und Tom Kaulitz (beide 36): Die beiden Brüder kassieren ausgerechnet von Wunschgast Angela Merkel (71) eine Absage.

Angela Merkel (71) wurde bereits öfter von den Kaulitz-Zwillingen kontaktiert. © Soeren Stache/dpa

Seit Jahren steht die Ex-Kanzlerin bei den berühmten Zwillingen für einen Gastauftritt in ihrem Podcast "Kaulitz Hills - Senf aus Hollywood" ganz oben auf der Liste. Immer wieder schwärmten Bill und Tom davon, die Politikerin interviewen zu wollen.

Das wird wohl vorerst ein Wunschgedanke bleiben. In einem Interview im Rahmen der Republica-Konferenz für den Podcast "0630" vom WDR verrät die frühere Regierungschefin, dass die Musiker sogar bereits mehrfach bei ihr angefragt haben.

In einem sogenannten Blind-Ranking sollte sie unter anderem verschiedene mögliche Aufgaben für ihre Zukunft bewerten.

Neben Posten wie Fußball-Bundestrainerin oder Bundespräsidentin wurde sie auch gefragt, ob sie sich den Posten als Managerin für die Kaulitz-Zwillinge vorstellen könne.

In Kontakt standen die drei anscheinend bereits. "Die haben mich oft angefragt, ob ich komme", gibt Merkel zu. Bislang hat die ehemalige Bundeskanzlerin jedoch nie einem Treffen zugesagt.